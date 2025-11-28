CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yiğit Efe'ye alkış

Yiğit Efe'ye alkış

İlk kez ilk 11’de görev alan 21 yaşındaki stoper, savunmadaki başarılı performansıyla beğeni topladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Yiğit Efe'ye alkış

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda savunmada Yiğit Efe Demir'e şans verdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemesindeki Feyenoord maçının son dakikalarda oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez ilk 11'de forma giydi. Genç stoper adeta 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı. 62. dakikada yaptığı kritik müdahale ile mutlak golü önleyen 19 yaşındaki stoper, sakatlık geçirdikten sonra 75'te yerini Mert Müldür'e bıraktı.

Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
