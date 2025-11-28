Yiğit Efe'ye alkış

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda savunmada Yiğit Efe Demir'e şans verdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemesindeki Feyenoord maçının son dakikalarda oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez ilk 11'de forma giydi. Genç stoper adeta 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı. 62. dakikada yaptığı kritik müdahale ile mutlak golü önleyen 19 yaşındaki stoper, sakatlık geçirdikten sonra 75'te yerini Mert Müldür'e bıraktı.