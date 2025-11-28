Talisca’dan samba

Fenerbahçe'nin formda yıldızı Anderson Talisca Ferencvaros karşısında adeta döktürdü. Brezilyalı yıldız 69. dakikada Nene'nin asistinde sağ ayağıyla şık bir vuruş yaptı ve beraberliği getirdi. 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında Nisan 2017'den bu yana (Beşiktaş- Lyon) sağ ayakla ilk golünü kaydetti. Yüzde 83 pas isabetiyle oynayan Talisca 2 de kilit pas attı. Sambacı, "Önemli bir goldü. Sağ ayağımla çok gol atmıyorum ama güzel bir goldü" dedi.