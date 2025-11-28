CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den yürek ısıtan paylaşım!

Fenerbahçe'den yürek ısıtan paylaşım!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynadığı maç öncesi seremonide Ederson, işitme engelli bir kız çocuğuna işaret diliyle "seni seviyorum" dedi. Fenerbahçe, o anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 16:05
Fenerbahçe'den yürek ısıtan paylaşım!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Ferencvaros'u Kadıköy'de konuk etti. Mücadele öncesi seremonide sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Ederson ile işitme engelli bir kız çocuğu arasındaki diyalog izleyenleri duygulandırdı.

Skriniar'ın, Ederson'a kendisiyle beraber sahaya çıkan çocuğun işitme engelli olduğunu söylemesi üzerine Brezilyalı kaleci, çocuğa işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi. Fenerbahçe ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

