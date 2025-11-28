Fenerbahçe'den yürek ısıtan paylaşım!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Ferencvaros'u Kadıköy'de konuk etti. Mücadele öncesi seremonide sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Ederson ile işitme engelli bir kız çocuğu arasındaki diyalog izleyenleri duygulandırdı.

Skriniar'ın, Ederson'a kendisiyle beraber sahaya çıkan çocuğun işitme engelli olduğunu söylemesi üzerine Brezilyalı kaleci, çocuğa işaret diliyle "Seni seviyorum" dedi. Fenerbahçe ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM