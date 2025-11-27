Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Kadıköy'de Chobani Stadı'ndaki karşılaşma 20.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Tedesco ve öğrencileri 3 puan hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekibimizin ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puanı bulunuyor. Macar temsilcisi Ferencvaros, Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Macar ekibi ligde son karşılaşmada 3-1'lik skorla Nyiregyhaza'ya kaybetti. Ferencvaros bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç yenilgi yaşamadı. 3. sırada olan Robbie Keane'in çalıştırdığı Macar temsilcisi rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bugünkü Ferencvaros maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ferencvaros'un saygın bir rakip olduğunu dile getiren başarılı teknik direktör, "Ferencvaros, puan tablosuna bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de forma giymişti. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız" diye konuştu.

YİĞİT EFE'NİN SIRASI

Savunmadaki ciddi eksiklerin farkında olduklarını kaydeden Domenico Tedesco, 21 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir'i oynatacağını söyledi. Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Skriniar'ın yanında Yiğit Efe oynayacak. Yiğit Efe'nin artık sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Yiğit Efe maçta hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması" bilgisini paylaştı.

HERKES FORMA ŞANSINI HAK EDİYOR

Kadrodaki eksiklere vurgu yapan Domenico Tedesco, futbolun içinde böyle sıkıntıların olduğunu anımsattı. İtalyan hoca, çok iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydedip, "Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, kadrodaki tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir" ifadelerini kullandı.

LEVENT MERCAN KADRODA

Sezon başında UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Cenk Tosun'un yerine kadroya dahil edildi. UEFA'nın kuralına göre uzun süreli sakatlık yaşayan bir oyuncunun yerine listede değişim olabiliyor. Cenk Tosun da fıtık ameliyat olacağı için Fenerbahçe tercihini Levent'ten yana kullandı. Domenico Tedesco bugünkü Ferencvaros maçında Levent'i ilk 11'de kullanabileceğini aktardı.

ÇOK YÖNLÜ KALECİ

Brezilyalı kaleci Ederson'a övgülerde bulunan Domenico Tedesco, "Ederson'un birçok çözüm yolu var. Buradan vursa topu Samandıra'nın girişine atabilir. Bazen direkt uzun top, bazen rakibi üstümüze çekip uzun oynuyoruz. Ederson çok yönlü bir kaleci. Kısa, orta ve uzun pasları gerçekten çok iyi atıyor. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

GOL UYARISI

Domenico Tedesco, Beşiktaş ve Rize maçlarında 2-0'dan geri gelmelerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Maç başında 2-0 geriye düşmek istemem, iki kere oldu. Öne geçtiğimiz, gol yemediğimiz maçlar oldu. 4-0 öne geçtikten sonra 2 gol yesek de, 0-0'ken 2 gol yesek de büyük takım daha az gol yemeli. Bir şey kazanmak, ligde lider olmak istiyorsak savunma önemli."

ZOR BİR RAKİP

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde önemli bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirtti. Kerem, "Ferencvaros çok iyi ve zor bir rakip. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel maç olacak. Yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum. Derbiyi düşünmüyoruz, önce bu maç." yorumunu yaptı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında bugün Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla bitti.

KUPA 2'DE 153. MAÇ

Sarı-lacivertliler UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 152 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 39 beraberlik ve 47 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.

MACARİSTAN'DA 3.'LER

Macaristan'ın en üst futbol futbol ligi olan Nemzeti Bajnoksag I'da Ferencvaros, bu sezon 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 28 gol gönderen Ferencvaros, kalesinde 16 gol gördü. Robbie Keane'nin ekibi ligin son maçında Nyiregyhaza Spartacus'a 3-1 kaybetti. Yeşil-beyazlılarda Barnabas Varga, takımının gol yükünü çekiyor. Tüm kulvarlarda 18 gol kaydeden Varga'nın, ligde ise toplam 10 golü bulunuyor.

FERENCVAROS İLE İLK SINAV

Fenerbahçe, Macar ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Ferencvaros'la ilk kez karşılaşacak sarı-lacivertliler, en fazla MTK Budapeşte ile oynadı. Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 7 kez rakip olduğu MTK Budapeşte'ye 3 kez üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 3 maçta ise kaybetti. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, o dönemki adıyla Videoton (Fehervar), Csepel ve Honved takımlarıyla 2'şer kez oynadı. Kanarya, Macar takımlarına karşı 6 galibiyet alırken, 4 kez berabere kaldı, 5 kez de yenildi.