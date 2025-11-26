Fenerbahçe'de bütçe belirlendi! Sörloth transferi...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arasındaki transfer dönemine çevrildi. Sadettin Saran yönetiminin 9 numara transferi için ayırdığı bütçe, Sörloth'un olumlu yanıtına göre değişecek.