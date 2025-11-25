Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Bir süredir transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski hakkında Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Lewandowski'nin sarı-lacivertlilerin transfer teklifine yanıt verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Trendyol Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe lider Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi puan farkını 1'e indirdi. Tedesco yönetiminde şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında bir golcü transferi yapmak için harekete geçti.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi almıştı. Sarı-lacivertli ekip 37 yaşındaki golcü futbolcuya teklifini yapmıştı.
Florian Plettenberg'in haberine göre, Robert Lewandowski Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
