Ziraat Türkiye Kupası
Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Bir süredir transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski hakkında Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Lewandowski'nin sarı-lacivertlilerin transfer teklifine yanıt verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 16:47
Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe lider Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi puan farkını 1'e indirdi. Tedesco yönetiminde şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında bir golcü transferi yapmak için harekete geçti.

Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi almıştı. Sarı-lacivertli ekip 37 yaşındaki golcü futbolcuya teklifini yapmıştı.

Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Florian Plettenberg'in haberine göre, Robert Lewandowski Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

İŞTE O HABER

Haberde ayrıca, sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden Lewandowski'nin yaza kadar Barcelona'da kalmak istediği aktarıldı.

Robert Lewandowski transferde kararını verdi! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunan Polonyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

