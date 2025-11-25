CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde zorlu mücadele öncesi eksik oyuncuların sayısının ardından savunma alarm veriyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 15:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe bir hafta içinde kritik iki mücadeleye çıkacak.

Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

Kanarya, öncesi UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Ardından sarı lacivertliler, 4 gün sonra ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak.

Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezası nedeniyle Avrupa Ligi'nde takımını yalnız bırakacak. Eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Tedesco'yu düşündürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

SAVUNMA ALARM VERDİ

Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde yer almaması, teknik direktör Domenico Tedesco'yu stoper tercihi konusunda zor durumda bırakıyor. Alternatif olarak savunmanın merkezinde görev yapabilen Edson Alvarez düşünülebilirdi; ancak İsmail ve Fred'in cezalısı olması bu seçeneği kullanılamaz hâle getiriyor.

Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

SEÇENEKLERDEN BİR DİĞERİ EFE DEMİR

Takvim'de yer alan habere göre; Tedesco'nun önünde iki seçenek bulunuyor. Daha önce çoğunlukla üçlü savunmada görev alan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak. Diğer ihtimal ise altyapıdan yetişen ve geçen sezon Karagümrük'te kiralık olarak iyi bir performans sergileyen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i ilk 11'e almak. Bu sezon sadece 2 dakika süre alan Yiğit'in oynama ihtimali düşük düşük görünürken. Skriniar-Mert Müldür ikilisiyle sahaya çıkma ihtimali daha yüksek gözüküyor.

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
G.Saray'a USG maçı öncesi şok!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
Osimhen gelişmesi! Union SG maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Savic Edin Visca’yı hastanede ziyaret etti! Savic Edin Visca’yı hastanede ziyaret etti! 14:31
F.Bahçe'nin Avrupa mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Avrupa mesaisi sürüyor! 14:14
VakıfBank’ta hedef Şampiyonlar Ligi’nde 7’nci zafer! VakıfBank’ta hedef Şampiyonlar Ligi’nde 7’nci zafer! 14:08
G.Saray'a USG maçı öncesi şok! G.Saray'a USG maçı öncesi şok! 13:55
Sakaryaspor 3 haftadır kazanamıyor! Sakaryaspor 3 haftadır kazanamıyor! 13:53
23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı 13:48
Daha Eski
Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı detayları! Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı detayları! 12:53
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 12:39
Bodrum FK evinde başka! Bodrum FK evinde başka! 12:32
F.Bahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu! 12:27
Galatasaray Daikin Kadınlar CEV Kupası'nda! Galatasaray Daikin Kadınlar CEV Kupası'nda! 12:22
Futbol efsanesi Maradona! Futbol efsanesi Maradona! 12:13