Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi savunma alarmı!

Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde yer almaması, teknik direktör Domenico Tedesco'yu stoper tercihi konusunda zor durumda bırakıyor. Alternatif olarak savunmanın merkezinde görev yapabilen Edson Alvarez düşünülebilirdi; ancak İsmail ve Fred'in cezalısı olması bu seçeneği kullanılamaz hâle getiriyor.
SEÇENEKLERDEN BİR DİĞERİ EFE DEMİR
Takvim'de yer alan habere göre; Tedesco'nun önünde iki seçenek bulunuyor. Daha önce çoğunlukla üçlü savunmada görev alan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak. Diğer ihtimal ise altyapıdan yetişen ve geçen sezon Karagümrük'te kiralık olarak iyi bir performans sergileyen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i ilk 11'e almak. Bu sezon sadece 2 dakika süre alan Yiğit'in oynama ihtimali düşük düşük görünürken. Skriniar-Mert Müldür ikilisiyle sahaya çıkma ihtimali daha yüksek gözüküyor.