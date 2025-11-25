Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı CANLI (EuroLeague)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 0-2 Virtus Bologna

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.