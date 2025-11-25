CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 20:39 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 20:50
EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 0-2 Virtus Bologna

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

