Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz Sebastian Szymanski gelişmesi yaşanıyor. Alman ekibinin Polonyalı yıldız için ara transfer döneminde hamle yapması düşünüldüğü belirtildi. İşte detaylar...
Bu doğrultuda kulüplere önerilen Sebastian Szymanski'ye, Frankfurter Rundschau'nun haberine göre Eintracht Frankfurt talip oldu.
Alman temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Frankfurt'un bu hamleyle merkezde daha yaratıcı bir yapı kurmayı hedeflediği belirtiliyor.
Polonyalı futbolcunun piyasa değerinin 14 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin kapıyı en az 15 milyon eurodan açtığı iddia edildi. Kulübün, oyuncunun performansı ve yaş profili nedeniyle pazarlıkta taviz vermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Frankfurt'un, yaz döneminde elde ettiği gelir sayesinde ocak ayında bütçe açısından avantajlı bir pozisyona sahip olduğu vurgulandı. Teknik ekibin de Szymanski'yi orta sahaya dinamizm katacak ana hedef olarak değerlendirdiği kaydedildi. Bu durum, transferdeki ısrarı artıran unsurlar arasına girdi.
Öte yandan RB Leipzig ve 1. FC Köln'ün de oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Leipzig cephesinin, Christoph Baumgartner'ın dahil olabileceği olası bir takas senaryosu nedeniyle masaya güçlü bir seçenekle oturduğu iddia edildi.
Bundesliga'dan birden fazla takımın Szymanski için istekli olması, ocak ayı transfer döneminde dikkat çekici bir transfer rekabeti yaratacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin ise şartlara bağlı olarak farklı teklifleri değerlendirme ihtimali gündemde durmaya devam ediyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.