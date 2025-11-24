CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz Sebastian Szymanski gelişmesi yaşanıyor. Alman ekibinin Polonyalı yıldız için ara transfer döneminde hamle yapması düşünüldüğü belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 13:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Fenerbahçe'de oynadığı ilk sezonda takımının yıldızı haline gelen Sebastian Szymanski, Jose Mourinho yönetiminde formdan düşmüş ve taraftarın tepkilerinin odağı haline gelmişti.

Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Sarı-lacivertlilerde mutsuz olduğu söylenen Sebastian Szymanski, menajerine takım bulması doğrultusunda talimat vermişti.

Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Fenerbahçe yönetimi de devre arasında yapılacak transferlerde elini kolaylaştırması açısından Szymanski'nin satışına sıcak bakıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Bu doğrultuda kulüplere önerilen Sebastian Szymanski'ye, Frankfurter Rundschau'nun haberine göre Eintracht Frankfurt talip oldu.

Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Alman temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Frankfurt'un bu hamleyle merkezde daha yaratıcı bir yapı kurmayı hedeflediği belirtiliyor.

Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Polonyalı futbolcunun piyasa değerinin 14 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin kapıyı en az 15 milyon eurodan açtığı iddia edildi. Kulübün, oyuncunun performansı ve yaş profili nedeniyle pazarlıkta taviz vermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Frankfurt'un, yaz döneminde elde ettiği gelir sayesinde ocak ayında bütçe açısından avantajlı bir pozisyona sahip olduğu vurgulandı. Teknik ekibin de Szymanski'yi orta sahaya dinamizm katacak ana hedef olarak değerlendirdiği kaydedildi. Bu durum, transferdeki ısrarı artıran unsurlar arasına girdi.

Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Öte yandan RB Leipzig ve 1. FC Köln'ün de oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Leipzig cephesinin, Christoph Baumgartner'ın dahil olabileceği olası bir takas senaryosu nedeniyle masaya güçlü bir seçenekle oturduğu iddia edildi.

Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Almanya'dan talibi çıktı

Bundesliga'dan birden fazla takımın Szymanski için istekli olması, ocak ayı transfer döneminde dikkat çekici bir transfer rekabeti yaratacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin ise şartlara bağlı olarak farklı teklifleri değerlendirme ihtimali gündemde durmaya devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya Asensio'yu konuşuyor! İşte atılan manşetler İspanya Asensio'yu konuşuyor! İşte atılan manşetler 12:29
Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12:06
Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı! Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı! 11:57
Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! 11:44
Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? 11:36
Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! 11:35
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi 11:17
Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! 11:10
Göztepe ligde yerini korudu! Göztepe ligde yerini korudu! 11:06
Manchester United-Everton maçı detayları! Manchester United-Everton maçı detayları! 10:59
Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! 10:54
G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi 10:44