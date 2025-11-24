Geri dönüş - 2

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, vitesi 5'e taktı... Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayseri maçlarının ardından dün de Rize'yi deplasmanda devirdi, üst üste 5'inci maçından da zaferle ayrıldı. Karşılaşmaya tutuk başlayan ve ilk yarıyı Sowe ile Laçi'nin golleriyle yenik kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bu sezon Beşiktaş mücadelesinin ardından ikinci kez geride düştüğü bir maçı çeviren Fenerbahçe, puanını 31'e çıkardı ve G.Saray'ı takibini sürdürdü.

ÜST ÜSTE 12'NCİ MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertlilere zorlu deplasmanda galibiyeti getiren goller Marco Asensio (2), Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown'dan geldi. Karadeniz'de 10 kişi kalan rakibi karşısında adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, Rize'ye karşı üst üste oynadığı 12 maçı da kazanmayı başardı. Hafta içinde Ferençvaroş'la karşılaşacak olan sarı-kanarya ardından 1 Aralık'ta Galatasaray'la liderlik mücadelesine çıkacak.

90 GÜNDE 2'NCİ GOL

Süper Lig'deki ilk golünü 23 Ağustos'taki Kocaelispor maçında atan Archie Brown, tam 3 ay sonra ağları havalandırmayı başardı. Fenerbahçe, formasıyla ligde ikinci kez gol sevinci yaşayan İngiliz sol bekin 2 de asisti bulunuyor.

1

Çaykur Rizespor'lu Qazim Laçi, Kieran Trippier'den bu yana (Ağustos 2022; Newcastle vs Manchester City) bir lig maçında Ederson'a frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

MERT İKİNCİ KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Nelson Semedo'nun cezalı olmasından dolayı dün 11'de başladı. Bu sezon ikinci kez 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 56'da yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

KOMUTAN KADRODA

Fenerbahçe'nin 'komutan' lakaplı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, uzun bir süre sonra kadroda kendine yer buldu. Tecrübeli futbolcu en son 17 Eylül'deki Alanyaspor mücadelesinde yedekler arasındaydı.

TAKIMDA 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Nelson Semedo, milli takımlarında sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra yorgunluğu nedeniyle Edson Alvarez de kadroda yer almadı.

FRED'LE 56 DAKİKA

Edson Alvarez'in yokluğunda 11 başlayan Fred, performansıyla eleştirilse de ilk golde şutu atan isimdi. Brezilyalı oyuncu, fizik olarak hazır gözükmedi ve 56. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.

JHON DURAN 93 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Rize'de oynanan karşılaşmayla birlikte 11'deki yerini aldı. Yıldız oyuncu, en son 23 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanan Kocaelispor müsabakasında ilk 11'de görev yapmıştı. Duran tam tamına 93 gün sonra bir mücadeleye 11'de başlamış oldu.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, son oynadıkları Kayserispor müsabakası 11'ine göre Çaykur Rizespor maçına 3 değişiklikle çıktı. Sarı kart cezalısı Nelson Semedo'nun dışında Edson Alvarez ve Anderson Talisca'nın yerine İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Jhon Duran'a görev aldı.