Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Usta yazar Ahmet Çakar, 7 gollü karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 09:45
Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanarak kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Marco Asensio (2), Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown kaydetti.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Usta yazar Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - RİZE'NİN İKİ GOLÜ DE ALTAY'IN İKRAMI

Ve Fenerbahçe, Rize'de çok önemli bir geri dönüş yakaladı. Maça çok kötü başladılar. Art arda iki gol yediler, ikisi de çok net hakem hatası. İlk yarının ortalarının ortasından itibaren hakimiyeti aldılar ve ikinci yarıda tarih yazdılar.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir ikinci yarı vardı ki akıllara zarar. Fener sağdan geldi, soldan geldi belki de en kritik an Rizespor kalecisi Fofana'nın Fenerbahçe'ye hediye ettiği gol. Ardından goller yağmur gibi geldi ve sarı-lacivertliler zirveyle puan farkını korudu.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tuhaf olan bir şey var, doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama Türkiye'deki tüm yasal bahisler Fenerbahçe'nin kazanmasına canlı bahisi kapatmışlar. Maçın hakemi Çağdaş Altay fevkalade kötüydü.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin yediği birinci gol öncesi Fred boynundan itiliyor. Golün iptali gerekiyordu. İkinci golde de Fred'in kolu kapalı, zıplıyor hakem bir elle oynama uyduruyor ve gol geliyor. Hakeme rağmen Fenerbahçe, çok önemli bir geri dönüş yaptı.

"Şeytanlık yapmasını engelledi"
Galatasaray’da 2 dev maç öncesi 10 kritik eksik! Okan Buruk’un planı ortaya çıktı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
G.Saray'da arka adale alarmı!
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
