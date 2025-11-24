Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Usta yazar Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - RİZE'NİN İKİ GOLÜ DE ALTAY'IN İKRAMI
Ve Fenerbahçe, Rize'de çok önemli bir geri dönüş yakaladı. Maça çok kötü başladılar. Art arda iki gol yediler, ikisi de çok net hakem hatası. İlk yarının ortalarının ortasından itibaren hakimiyeti aldılar ve ikinci yarıda tarih yazdılar.
Bir ikinci yarı vardı ki akıllara zarar. Fener sağdan geldi, soldan geldi belki de en kritik an Rizespor kalecisi Fofana'nın Fenerbahçe'ye hediye ettiği gol. Ardından goller yağmur gibi geldi ve sarı-lacivertliler zirveyle puan farkını korudu.
Tuhaf olan bir şey var, doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama Türkiye'deki tüm yasal bahisler Fenerbahçe'nin kazanmasına canlı bahisi kapatmışlar. Maçın hakemi Çağdaş Altay fevkalade kötüydü.
Fenerbahçe'nin yediği birinci gol öncesi Fred boynundan itiliyor. Golün iptali gerekiyordu. İkinci golde de Fred'in kolu kapalı, zıplıyor hakem bir elle oynama uyduruyor ve gol geliyor. Hakeme rağmen Fenerbahçe, çok önemli bir geri dönüş yaptı.