CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe seriyi 5 maça çıkarmanın peşinde! İşte Tedesco’nun Rizespor maçı 11’i

Fenerbahçe seriyi 5 maça çıkarmanın peşinde! İşte Tedesco’nun Rizespor maçı 11’i

Süper Lig’de üst üste 4 galibiyetle zirve yarışına yeniden dahil olan Fenerbahçe, bugün Çaykur Rizespor deplasmanında hem kazanarak serisini 5 maça yükseltmek hem de liderlik yarışında baskıyı artırmak istiyor. İşte Tedesco’nun Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11’i… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe seriyi 5 maça çıkarmanın peşinde! İşte Tedesco’nun Rizespor maçı 11’i

Domenico Tedesco'nun uyum sürecini atlatmasından sonra rakip tanımadan yoluna devam eden F.Bahçe, Süper Lig'de harika bir galibiyet serisi yakaladı ve lider G.Saray'a yaklaştı.

Ligde sahaya çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sarı Kanarya, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Milli ara sonrasında serisini sürdürmek isteyen F.Bahçe'de Çaykur Rize deplasmanında tek hedef 3 puan üzerine kurulmuş durumda.

Kazanıp serisini 5 maça yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler tamamen kenetlendi.

Geride kalan 4 haftada rakiplerine gol olup yağan F.Bahçe, 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Toplamda 25 kez gol atan F.Bahçe hücumda sorun yaşamıyor.

Jhon Duran'ın da iyileşmesinin ardından forvette birçok alternatifi bulunan teknik direktör Tedesco kadro kurarken inceleyip sık dokuyor.

Tedesco göreve geldikten sonra topladığı 21 puanla ligin en formda ekibi olduğunu gösteren F.Bahçe, son yıllarda şansının tuttuğu Rize'yi bir kez daha devirerek zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan F.Bahçe'de bu mücadelenin çalışmaları tamamlandı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sarı-lacivertli futbolcular Çaykur Rize maçının taktiği üzerinde durdu.

COŞKULU KARŞILAMA

Süper Lig'de 13. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler dünkü hazırlıklarının ardından mücadelenin oynanacağı şehre hareket etti. Rize'de F.Bahçe kafilesini çok sayıda taraftarı tezahüratlarla birlikte karşıladı ve sevgi gösterilerinde bulundu.

11 MAÇTIR YENİYOR

Fenerbahçe'nin rakibine karşı son yıllarda ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Sarılacivertliler Süper Lig'de Çaykur Rize'ye karşı oynadığı son 11 maçı da kazanmayı başardı. Karadeniz ekibi son galibiyetini 2018 yılında 3-0'lık skorla elde etmişti. Son 22 maçta ise F.Bahçe 18 kez kazanmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljibasic, Emrecan, Laçi, Sakyi, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

D&R REKLAM
Fenerbahçe'den Lukaku harekatı!
DİĞER
İspanya’da gündem yine Arda Güler! “O benim zaafım, tam bir fenomen”
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
F.Bahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
Daha Eski
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 00:50
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! 00:50
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! 00:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:50
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 00:50