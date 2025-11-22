CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Her alanda güçleneceğiz

Her alanda güçleneceğiz

Başkan Sadettin Saran, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin balosuna katıldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Saran özel bir konuşma yaptı.

Her alanda güçleneceğiz
Başkan Sadettin Saran, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin balosuna katıldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Saran özel bir konuşma yaptı. Başkan Saran, "Hedeflerimize ilerleyebilmemiz için yalnızca sahada değil hukuki alanda da gösterdiğiniz güçlü duruş büyük önem taşımaktadır. Bu noktada desteğiniz ve bilgi birikiminiz bizler için son derece kıymetlidir. Her daim sarı-lacivert renklerin yanında oldunuz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçemizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim" yorumunu yaptı.
