Lewandowski için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe dışında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine almıştı. İspanyol basını, yıldız golcüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Serie A devi Milan'ın Lewandowski ile ilgilendiği ve İtalyan ekibinde danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in, deneyimli oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ancak tecrübeli santrforun yüksek maaşının Milan'a transferini zora soktuğu belirtildi.
Manchester United'ın da Polonyalı yıldızı istediği ancak Barcelona'dan kazandığı 32 milyon sterlin civarındaki maaşı ödemeyi istemedikleri öğrenildi. Teknik Direktör Ruben Amorim'in Lewandowski'yi kadrosunda görmek istese de İngiliz kulübünün kısa vadeli yatırımlardan kaçındığı kaydedildi.
Bir başka Avrupa devi Atletico Madrid'in de Robert Lewandowski'nin durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Polonya basını da tecrübeli oyuncunun kariyerini İspanya'da sürdürmeye devam etmeye karar vermesi halinde Atletico'nun en olası tercih olacağını yazdı.
Öte yandan Fenerbahçe, Milan, Manchester United ve Atletico Madrid dışında Al Nassr'ın da Robert Lewandowski'yi istediği ve 37 yaşındaki futbolcuya daha önce Suudi Arabistan'da verilmeyen bir ücret ve rekabetçi bir proje teklif ettiği aktarıldı.
İlk tercihi Avrupa'da kalmak olan Lewandowski'nin ise Al Nassr'dan süre istediği ve Fenerbahçe, Milan, Manchester United ile Atletico Madrid'e açık kapı bıraktığı belirtildi.