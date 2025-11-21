Lewandowski için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe dışında...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine almıştı. İspanyol basını, yıldız golcüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 18:16
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirecek olan yönetimin önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Youssef En-Nesyri'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu.

İspanyol basını, Polonyalı santrfor ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fichajes kaynaklı haberde Fenerbahçe, ocak ayında En-Nesyri'yi satarak Lewandowski'yi forvet transferindeki önceliği haline getirdi.

Haberde Sportif Direktör Devin Özek'in tecrübeli golcüyü ikna etmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvetten olumlu yanıt alması halinde Barcelona ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

4 TAKIM DAHA İSTİYOR

Öte yandan haberde Robert Lewandowski ile sarı-lacivertli takımın yanı sıra 4 kulübün daha ilgili olduğu aktarıldı.

Serie A devi Milan'ın Lewandowski ile ilgilendiği ve İtalyan ekibinde danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in, deneyimli oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ancak tecrübeli santrforun yüksek maaşının Milan'a transferini zora soktuğu belirtildi.

Manchester United'ın da Polonyalı yıldızı istediği ancak Barcelona'dan kazandığı 32 milyon sterlin civarındaki maaşı ödemeyi istemedikleri öğrenildi. Teknik Direktör Ruben Amorim'in Lewandowski'yi kadrosunda görmek istese de İngiliz kulübünün kısa vadeli yatırımlardan kaçındığı kaydedildi.

Bir başka Avrupa devi Atletico Madrid'in de Robert Lewandowski'nin durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Polonya basını da tecrübeli oyuncunun kariyerini İspanya'da sürdürmeye devam etmeye karar vermesi halinde Atletico'nun en olası tercih olacağını yazdı.

Öte yandan Fenerbahçe, Milan, Manchester United ve Atletico Madrid dışında Al Nassr'ın da Robert Lewandowski'yi istediği ve 37 yaşındaki futbolcuya daha önce Suudi Arabistan'da verilmeyen bir ücret ve rekabetçi bir proje teklif ettiği aktarıldı.

İlk tercihi Avrupa'da kalmak olan Lewandowski'nin ise Al Nassr'dan süre istediği ve Fenerbahçe, Milan, Manchester United ile Atletico Madrid'e açık kapı bıraktığı belirtildi.

İŞTE O HABER

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
