Fenerbahçe'de Olivier Boscagli heyecanı! O teklife sıcak bakılıyor

Fenerbahçe'de Olivier Boscagli heyecanı! O teklife sıcak bakılıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer için düğmeye basıldı. Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler Jayden Oosterwolde'ye gelen tekliflerin ardından Olivier Boscagli ismini gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Olivier Boscagli heyecanı! O teklife sıcak bakılıyor

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemine savunma takviyesi hedefiyle giriyor. Takımın futbol direktörü Devin Özek ile transfer üzerine toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco, "Gol bulmakta ve pozisyon üretmekte sorun yaşamıyoruz" derken defanstaki kaliteyi üst seviyeye çıkarma amacında.

Fenerbahçe'de Olivier Boscagli heyecanı! O teklife sıcak bakılıyor

Özellikle Oosterwolde'ye hem Premier Lig hem de Serie A ekiplerinden ciddi talipler bulunması nedeniyle sol stoper takviyesi önemini artırdı. Sabah'ın haberine göre, Hollandalı futbolcu da ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Olivier Boscagli heyecanı! O teklife sıcak bakılıyor

Bu yüzden yönetim, yaz döneminde ilk sırada bulunan Olivier Boscagli'yi yeniden gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Olivier Boscagli heyecanı! O teklife sıcak bakılıyor

28 yaşındaki oyuncu, yeni transfer olduğu Premier Lig ekibi Brighton'da aradığını bulamadı. Fransız savunmacının bu sezon ligde hiç süre alamamasını fırsat bilen Fenerbahçe, devre arasında bir kez daha devreye girecek.

Fenerbahçe'de Olivier Boscagli heyecanı! O teklife sıcak bakılıyor

Devin Özek oyuncuyu yakından takip ederken, Brighton cephesinin de futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

