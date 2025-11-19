CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yeniden Sancho

Yeniden Sancho

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı İngiliz yıldız için tekrardan düğmeye bastı. İstanbul'a gelen Jadon Sancho'yla Fenerbahçeli yetkililer, kaldığı otelde bir araya geldi. İlk teklif yapıldı. Görüşmelerin devam ettiği ve devre arasında bu transferin sonuçlanacağı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Yeniden Sancho

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, eski göz ağrısı Jadon Sancho'yu yeniden gündemine aldı. Hatta birkaç gün önce menajeriyle birlikte İstanbul'a gelen İngiliz yıldızla Fenerbahçeli yetkililer, kaldığı otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşmede 25 yaşındaki oyuncuya ilk teklif sunuldu. Aston Villa'da bu sezon sadece 8 maçta 366 dakika sahada kalabilen tecrübeli oyuncu, bu durumdan mutsuz ve ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin teklifine de bu nedenle olumlu bakıyor.

SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTECEK

Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jadon Sancho'nun yeniden İngiltere Milli Takımı'na dönmek istediği ve bu nedenle kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı biliniyor. Taraflar arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve Fenerbahçe yönetiminin bu transferi devre arasında sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi. 25 yaşındaki Sancho'yla yaz aylarında Fenerbahçe'nin yanı sıra Süper Lig'in diğer iki devi Galatasaray ve Beşiktaş da ilgilenmiş, oyuncu Aston Villa'ya imza atmıştı.

GOLÜ UNUTTU

Tecrübeli oyuncu, geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirdi. Mavilerin formasıyla 41 maça çıkan Sancho, 5 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ise Aston Villa'yla henüz ağları sarsamadı. Sancho, Premier Lig'de son golünü 13 Nisan'daki İpswich mücadelesinde kaydetti. En son gol sevincini de 28 Mayıs'daki Konferans Ligi finalinde Real Betis'e karşı buldu.

85 MİLYON EURO'YA GİTTİ

MANCHESTER City altyapısında yetişen Sancho, buradan 2017'de Borussa Dortmund'a 20 milyon euroya gitti. İngiliz oyuncu, 2021'de ise Manchester United'a tam tamına 85 milyon euroya transfer oldu. Ancak burada beklentileri karşılayamadı.

