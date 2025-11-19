CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ocakta 5 yolcu

Ocakta 5 yolcu

F.Bahçe, devre arasında en az 5 oyuncuyla vedalaşacak. Bu isimler; İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Emre Mor, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Ocakta 5 yolcu

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadroda bir takım değişiklikler yapacak. Teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, İtalyan çalıştırıcıdan bazı isimleri aldı. Gelen bilgilere göre; en az 5 oyuncu ocak ayında sarı-lacivertli formaya veda edecek. Bu isimlerin başında ise kadro dışı bırakılan ve affedilmesi gündemde olmayan İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun geliyor.

JAYDEN VE FRED DE GİDEBİLİR

İrfan ve Cenk'in dışında, Emre Mor'la da yollar ayrılacak. Eleştirilen isimlerin başında Sebastian Szymanski'yle Youssef En-Nesyri'ye de gelecek olan teklifler kabul edilecek. İki oyuncudan 40-45 milyon euro bandında bir gelir bekleniyor. Ayrıca; Jayden Oosterwolde ve son dönemde gözden düşen Fred için de tatmin edici teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de veda sayısı ocakta 7'ye bile çıkabilir.

