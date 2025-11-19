Kerem yerine Oğuz

Fenerbahçe, milli arada iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi: Sebastian Szymanski ve Kerem Aktürkoğlu... Milli Takımda sakatlanan Kerem'in sağ baldırında zorlanma tespit edildi. 27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlanırken, teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencisinin yaşadığı bu problem geçmeden onu oynatmama kararı aldı. İtalyan çalıştırıcı, hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu riske etmeyecek ve bu mücadelede formayı Oğuz Aydın'a verecek. Kerem'i Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesine saklamayı düşünen Domenico Tedesco'nun öğrencisiyle de bu kararını paylaştığı belirtildi.