Kerem yerine Oğuz

Kerem yerine Oğuz

MBA Tedesco, sağ baldırında zorlanma yaşayan Kerem Aktürkoğlu’nu Rize maçında riske etmeyecek. Formayı Oğuz Aydın’a verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Kerem yerine Oğuz

Fenerbahçe, milli arada iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi: Sebastian Szymanski ve Kerem Aktürkoğlu... Milli Takımda sakatlanan Kerem'in sağ baldırında zorlanma tespit edildi. 27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlanırken, teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencisinin yaşadığı bu problem geçmeden onu oynatmama kararı aldı. İtalyan çalıştırıcı, hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu riske etmeyecek ve bu mücadelede formayı Oğuz Aydın'a verecek. Kerem'i Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesine saklamayı düşünen Domenico Tedesco'nun öğrencisiyle de bu kararını paylaştığı belirtildi.

