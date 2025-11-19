Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında tam 7 futbolcuyla yollarını ayırabilir. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Gelen bilgilere göre; 7 futbolcu ocak ayında sarı-lacivertli formaya veda edebilir.
Bu isimlerin başında ise kadro dışı bırakılan ve affedilmesi gündemde olmayan İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun geliyor.
JAYDEN VE FRED DE GİDEBİLİR
İrfan ve Cenk'in dışında, Emre Mor'la da yollar ayrılacak. Eleştirilen isimlerin başında Sebastian Szymanski'yle Youssef En-Nesyri'ye de gelecek olan teklifler kabul edilecek. İki oyuncudan 40-45 milyon Euro bandında bir gelir bekleniyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.