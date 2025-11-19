CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında tam 7 futbolcuyla yollarını ayırabilir. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 08:50
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde kadroda bir takım değişiklikler yapacak.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, İtalyan çalıştırıcıdan bazı isimleri aldı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Gelen bilgilere göre; 7 futbolcu ocak ayında sarı-lacivertli formaya veda edebilir.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Bu isimlerin başında ise kadro dışı bırakılan ve affedilmesi gündemde olmayan İrfan Can Kahveci'yle Cenk Tosun geliyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

JAYDEN VE FRED DE GİDEBİLİR

İrfan ve Cenk'in dışında, Emre Mor'la da yollar ayrılacak. Eleştirilen isimlerin başında Sebastian Szymanski'yle Youssef En-Nesyri'ye de gelecek olan teklifler kabul edilecek. İki oyuncudan 40-45 milyon Euro bandında bir gelir bekleniyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...

Ayrıca; Jayden Oosterwolde ve son dönemde gözden düşen Fred için de tatmin edici teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de veda sayısı ocakta 7'ye bile çıkabilir.

