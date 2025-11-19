Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan hocanın özellikle Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 12:29Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 12:30
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Sport.de'de yer alan habere göre, Alman basınına konuştu. Sarı-lacivertliler ile hedeflerinden bahseden Tedesco, Galatasaray'da top koşturan Leroy Sane hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun sözleri...
Fenerbahçe'deki günleri hakkında konuşan Tedesco, "Taraftarların başarıya aç olduğunu hissediyorsunuz. Sokakta insanlar yanıma gelip, 'Artık yeniden şampiyon olmalıyız. Sana inanıyoruz' diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğinin farkındayım. Kupa kazanmayı reddetmem."
Galatasaray ve Sane'nin performansı üzerine değerlendirmelerde bulunmanın önceliği olmadığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Ben öncelikle kendi takımımıza bakıyorum, diğerlerinin ne yaptığına değil.
