CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan hocanın özellikle Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 12:29 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 12:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Sport.de'de yer alan habere göre, Alman basınına konuştu. Sarı-lacivertliler ile hedeflerinden bahseden Tedesco, Galatasaray'da top koşturan Leroy Sane hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun sözleri...

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"

Fenerbahçe'deki günleri hakkında konuşan Tedesco, "Taraftarların başarıya aç olduğunu hissediyorsunuz. Sokakta insanlar yanıma gelip, 'Artık yeniden şampiyon olmalıyız. Sana inanıyoruz' diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğinin farkındayım. Kupa kazanmayı reddetmem."

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"

Galatasaray ve Sane'nin performansı üzerine değerlendirmelerde bulunmanın önceliği olmadığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Ben öncelikle kendi takımımıza bakıyorum, diğerlerinin ne yaptığına değil.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"

Ama izlenimim şu ki Leroy Sane çok iyi iş çıkarıyor. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Bayern Münih'te değil diye futbol oynamayı unutmamıştı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Sane için flaş sözler! "Şaşırmadım"

İŞTE O HABER

Szymanski derbiye yetişecek mi? İşte son durumu
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi!
F.Bahçe'den Lookman bombası! Yer yerinden oynayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Victor Osimehen'in sakatlığı ne kadar sürecek? Victor Osimehen'in sakatlığı ne kadar sürecek? 12:19
Lig takımlarında teknik kadro yenileniyor! Lig takımlarında teknik kadro yenileniyor! 12:11
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... 12:02
Milli sporcular müsabakalara asfaltta hazırlanıyor! Milli sporcular müsabakalara asfaltta hazırlanıyor! 11:59
Szymanski derbiye yetişecek mi? İşte son durumu Szymanski derbiye yetişecek mi? İşte son durumu 11:57
Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 11:53
Daha Eski
Şamil Şahan'ın hedefi! Şamil Şahan'ın hedefi! 11:41
İşte F.Bahçe'nin Mainoo formülü İşte F.Bahçe'nin Mainoo formülü 11:28
Göztepe'nin en büyük kozu Juan olacak! Göztepe'nin en büyük kozu Juan olacak! 11:23
F.Bahçe'den Lookman bombası! Yer yerinden oynayacak F.Bahçe'den Lookman bombası! Yer yerinden oynayacak 11:15
F.Bahçe'den ayrılmıştı! Futbolu bırakacak F.Bahçe'den ayrılmıştı! Futbolu bırakacak 11:13
Valerenga-St. Pölten maçı ne zaman? Valerenga-St. Pölten maçı ne zaman? 11:11