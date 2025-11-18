Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde rakip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Fred'in performansından memnun değil ve bu bölgeye takviye istedi. Yönetimle yaptığı görüşmede de eski öğrencisi Leon Goretzka'nın ismini verdi.

Yönetim de Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha için nabız yokladı ancak Fenerbahçe'ye bu transferde dev bir rakip çıktı. Avrupa'daki haberlere göre; Juventus da Leon Goretzka'yı istiyor.