Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde rakip çıktı!

Ara transfer için gaza basan Fenerbahçe yönetimi orta sahasını güçlendirmek adına Leon Goretzka'yı gündemine almıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun transferini çok istediği Alman yıldız için İtalyan devi transferde rakip oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Fred'in performansından memnun değil ve bu bölgeye takviye istedi. Yönetimle yaptığı görüşmede de eski öğrencisi Leon Goretzka'nın ismini verdi.
Yönetim de Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta saha için nabız yokladı ancak Fenerbahçe'ye bu transferde dev bir rakip çıktı. Avrupa'daki haberlere göre; Juventus da Leon Goretzka'yı istiyor.
TEDESCO ISRARCI Leggo haber ajansı, 'F.Bahçe ve Juventus Goretzka'yı istiyor' başlığıyla verdiği haberinde; "Teknik direktör Tedesco Goretzka'yı transfer etmek istiyor ve ısrarcı. Goretzka'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Münih'te sadece 786 dakika forma giydi ve rotasyonda kalıyor. Fenerbahçe, transferi bitirmek için görüşmelere başlamış durumda ancak Juventus'un da ilgisi oyuncunun kafasını karıştırdı" ifadeleri kullanıldı.
SCHALKE'DE ÇALIŞTILAR Domenico Tedesco, Schalke 04'le efsanevi bir performans ortaya koyduğunda Leon Goretzka da onun öğrencilerinden biriydi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, eski öğrencisiyle bir görüşme bile yaptı. İkna turları devam ediyor.
BAYERN'DE OYNAYAMIYOR Bayern Münih'te teknik direktör Kompany'le yıldızı barışmayan ve rotasyonda kalan Leon Goretzka, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu sezon tüm kulvarlada 18 maça çıkmasına rağmen sadece 911 dakika sahada kalan Goretzka, 1 kez gol sevinci yaşadı. Asist ise yapamadı.