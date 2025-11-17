Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran transferde çıldırdı! İşte listedeki 4 yıldız
Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertlilerde transferde de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın o 4 yıldız için nabız yokladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Fenerbahçe, milli ara öncesi sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Kanarya alınan bu galibiyetle Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.
Sarı-lacivertliler bu moralle milli arada da hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken Başkan Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haber geldi.
Hürriyet'in haberine göre Sadettin Saran ve ekibi; stoper, sol bek ve forvet transferi planlarken, Dünya Kupası'nda yer almak isteyen ancak kulüplerinde forma şansı bulamayan isimlere yönelecek.
Bu bağlamda Sadettin Saran'ın 4 futbolcudan oluşan transfer listesinin ilk sırasında David Alaba yer alıyor. Şimdiye dek kariyerine tam 37 kupa sığdıran yıldız ismin Real Madrid ile sözleşmesinin sezon sonunda noktalanacak olması transferin önünü açıyor.
Habere göre Kanarya'nın listesindeki diğer yıldızlar; Memphis Depay, Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth.