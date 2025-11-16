Lewandowski geri sayımı

Sadettin Saran yönetiminin santrfordaki bir numaralı tercihi konumuna gelen Robert Lewandowski konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi Barcelona'da boy gösteren ve sözleşmesinin son senesine giren süper star Lewa, Katalanlardan henüz sözleşme uzatma teklifi almadı. Fenerbahçe de 37 yaşındaki tecrübeli santrforun durumunu yakından takip ediyor. Sport'ta yer alan habere göre yıldız forvet, çok yakında kararını verecek.

Taraftarlara büyük müjdeyi vermek amacıyla Lewandowski'nin transferi için büyük bir uğraş veren sarı-lacivertli yönetim, yakında kararını verecek olan Polonyalı süper starla transfer bombasını patlatmak istiyor. 2022 yazında 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, bu sezon 12 resmi maçta 569 dakika süre aldı. 37 yaşındaki santrfor 7 defa rakip fileleri havalandırdı, 1 mücadelede sarı kart gördü.