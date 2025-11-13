CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı esiyor. Sarı lacivertlilerde geldiği günden bu yana istikrar üzerinde duran İtalyan hoca ilk 11'ini netleştirdi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 13:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşti. Cimbom ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 tercihini yaptı.

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

Milli araya moralli giren Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet almayı başardı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda bulunuyor.

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, göreve geldiği günden bu yana farklı 11 tercihlerinde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, yeri geldiğinde Dinamo Zagreb mücadelesinde Nelson Semedo'yu ön libero, yeri geldiğinde Çağlar'ı sağ bek olarak denedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

Fenerbahçe'nin İtalyan hocası Tedesco, haftalar süren denemelerin ardından ideal ilk 11'ini belirlemiş durumda. 40 yaşındaki teknik adam, Sabah'ın haberine göre sonunda takımın performansını yukarı taşıyan doğru kadroyu buldu ve kararını kıldı. İşte o ilk 11...

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

EDERSON

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

SEMEDO

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

SKRINIAR

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

OOSTERWOLDE

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

LEVENT

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

EDSON ALVAREZ

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

FRED

Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

ASENSIO

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
