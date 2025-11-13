Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı esiyor. Sarı lacivertlilerde geldiği günden bu yana istikrar üzerinde duran İtalyan hoca ilk 11'ini netleştirdi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşti. Cimbom ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 tercihini yaptı.
Milli araya moralli giren Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet almayı başardı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, göreve geldiği günden bu yana farklı 11 tercihlerinde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, yeri geldiğinde Dinamo Zagreb mücadelesinde Nelson Semedo'yu ön libero, yeri geldiğinde Çağlar'ı sağ bek olarak denedi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin İtalyan hocası Tedesco, haftalar süren denemelerin ardından ideal ilk 11'ini belirlemiş durumda. 40 yaşındaki teknik adam, Sabah'ın haberine göre sonunda takımın performansını yukarı taşıyan doğru kadroyu buldu ve kararını kıldı. İşte o ilk 11...
EDERSON
SEMEDO
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.