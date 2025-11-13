Kurtulmuş ve Kurum’a ziyaret

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Başkan Saran ve yöneticiler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamlarında ziyaret etti. Başkan Sadettin Saran ile Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, ziyaretlerde hazır bulundu. Sadettin Saran, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum'a isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti.