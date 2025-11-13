CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kurtulmuş ve Kurum’a ziyaret

Kurtulmuş ve Kurum’a ziyaret

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kurtulmuş ve Kurum’a ziyaret

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Başkan Saran ve yöneticiler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamlarında ziyaret etti. Başkan Sadettin Saran ile Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, ziyaretlerde hazır bulundu. Sadettin Saran, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum'a isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
DİĞER
Ocakta Aslan olacak! Yıldız isim Galatasaray’ı takibe aldı
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Daha Eski
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32