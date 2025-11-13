CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemine ise Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına girecek olan David Alaba'nın geldiği öne sürüldü. Şayet transfer gerçekleşecekse o faktörün belirleyici olacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sarı-lacivertliler savunma hattına takviye planlıyor. Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba, Fenerbahçe'de gündeme geldi. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabilen 33 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, bu sezon sadece 4 resmi maçta forma giyebildi. Real Madrid'in sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadığı Alaba, ocak ayında istediği kulüple temasa geçme şansına sahip olacak.

Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

ABD'DEN MLS'TEN TEKLİFLER ALDI

Sarı-lacivertliler, David Alaba'yı ocak ayında bonservissiz alabilmek adına Real Madrid'in kapısını çalacak. Avusturyalı yıldıza ABD'den Charlotte FC ve New York City FC'den de teklifler olduğu belirtildi. Ancak deneyimli savunmacının MLS'e gitmek istemediği ve Avrupa futbolunda kalmayı tercih edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası ve Avrupa Ligi'ndeki başarı hedefi sayesinde Alaba'nın gelmeye sıcak bakabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

MUHTEŞEM KARİYER

David Alaba, Avrupa futbolunun önde gelen elit yıldızları arasında yer alıyor. Bayern Münih ve Real Madrid formalarıyla büyük başarılara imza atan Alaba, kariyeri boyunca tam 37 kupa zaferi yaşadı. Alaba, 10 Bundesliga, 2 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Kupası kazandı. Yıldız savunmacı, ülkesi Avusturya Milli Takımı'nın formasını 111 kez giyerken, 10 kez de Avusturya'da yılın futbolcusu seçildi.

Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

BAYERN MÜNİH EFSANESİ

Alman devi Bayern Münih'te 2009-2021 yılları arasında tam 12 sezon forma giyen David Alaba kulüp tarihine geçti. Bayern formasıyla 431 resmi maça çıkan Alaba, 33 gol attı, 55 asist yaptı. Avusturyalı futbolcu Alman kulübüyle 25 kupa kazanarak efsaneler arasına girdi.

Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Avusturya Milli Takımı'nda forma giyen David Alaba, 2026 Dünya Kupası'nda olmak istiyor. 33 yaşındaki futbolcu, bu sebeple sürekli oynayacağı bir takımda oynamayı tercih ediyor. Ocak ayında milli takım ve Dünya Kupası hedefi Fenerbahçe açısından önemli olacak.

