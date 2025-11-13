Fenerbahçe'den savunmaya Alaba hamlesi! O faktör transferde belirleyici olacak

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sarı-lacivertliler savunma hattına takviye planlıyor. Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba, Fenerbahçe'de gündeme geldi. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabilen 33 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, bu sezon sadece 4 resmi maçta forma giyebildi. Real Madrid'in sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadığı Alaba, ocak ayında istediği kulüple temasa geçme şansına sahip olacak.