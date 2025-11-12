Jhon Duran'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş talep!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde attığı golle eski formuna geri dönüş sinyali veren Jhon Duran için sürpriz bir detay ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, Galatasaray derbisi öncesi teknik heyetten affını istedi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:38
Sarı-lacivertli takımda en değerli oyuncuların başında büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran geliyor. Kolombiyalı golcü sezon başında sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

Duran'ın sakatlığı tam olarak geçti ancak teknik heyet futbolcuyu Kayserispor'la oynanan son maçta ihtiyaç kalmadığı için riske etmedi.

AFFINI İSTEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş derbisinde attığı galibiyet golüyle çok değerli bir forvet olduğunu kanıtlayan Jhon Duran'ın Galatasaray ile 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak dev maça şimdiden özel olarak hazırlandığı bildirildi.

Form tutmaya yeni başlayan yıldız futbolcu bu nedenle Kolombiya Milli Takımı'ndan affını istedi ve hazırlık maçları için kampa gitmedi. Duran'ın bu tutumunun Fenerbahçe'de teknik heyetin takdirini topladığı kaydedildi.

