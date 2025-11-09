Gözler Duran'da

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran sakatlığını tamamen atlatırken takımına katkı vermeye başladı. 23 Ekim'deki Stuttgart maçında 87. dakikada oyuna giren Kolombiyalı golcü, performansıyla Beşiktaş derbisine damga vurdu. Dev maçta 66'da oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu, 83'te şık bir vuruşla ağları havalandırarak Kanarya'ya zaferi getirdi.

FORVETE HAREKETLİLİK GETİRDİ

Plzen sınavında 60'ta En Nesyri'nin yerine oyuna giren Duran, forvete hareketlilik getirdi. 90+5'te savunmanın arkasına sarkan Kolombiyalı yıldızı, rakibi ceza sahası içinde yaka paça indirdi. Ancak hakem Allard Lindhout skandal bir kararla penaltıyı vermedi. Süper Lig'de forma şansı bulduğu 3 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Duran, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kadıköy'de Feyenoord ağlarını sallamıştı. Kayserispor sınavında daha çok süre alması beklenen yıldız forvet, gol serisi yakalamak istiyor.

FİZİK GÜCÜNÜ ARTIRDI

58 gün sahalardan uzak kalan Jhon Duran sakatlığın olumsuz etkilerini üzerinden tamamen attı. Teknik direktör Tedesco'nun milli aradan sonra fizik gücünü her geçen gün artıran Kolombiyalı golcüye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.