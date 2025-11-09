CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gözler Duran'da

Gözler Duran'da

Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan girerek kaydettiği şık golle Fenerbahçe’ye 3-2’lik zaferi getiren Kolombiyalı forvet, Kayserispor ağlarını da havalandırmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler Duran'da

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran sakatlığını tamamen atlatırken takımına katkı vermeye başladı. 23 Ekim'deki Stuttgart maçında 87. dakikada oyuna giren Kolombiyalı golcü, performansıyla Beşiktaş derbisine damga vurdu. Dev maçta 66'da oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu, 83'te şık bir vuruşla ağları havalandırarak Kanarya'ya zaferi getirdi.

FORVETE HAREKETLİLİK GETİRDİ

Plzen sınavında 60'ta En Nesyri'nin yerine oyuna giren Duran, forvete hareketlilik getirdi. 90+5'te savunmanın arkasına sarkan Kolombiyalı yıldızı, rakibi ceza sahası içinde yaka paça indirdi. Ancak hakem Allard Lindhout skandal bir kararla penaltıyı vermedi. Süper Lig'de forma şansı bulduğu 3 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Duran, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kadıköy'de Feyenoord ağlarını sallamıştı. Kayserispor sınavında daha çok süre alması beklenen yıldız forvet, gol serisi yakalamak istiyor.

FİZİK GÜCÜNÜ ARTIRDI

58 gün sahalardan uzak kalan Jhon Duran sakatlığın olumsuz etkilerini üzerinden tamamen attı. Teknik direktör Tedesco'nun milli aradan sonra fizik gücünü her geçen gün artıran Kolombiyalı golcüye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası
İşte Buruk'un Kocaeli maçı 11'i!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Tedesco'dan flaş Duran kararı! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:15
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:02
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:04
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! 00:04
Daha Eski
İstanbul'da kazanan Göztepe! İstanbul'da kazanan Göztepe! 00:04
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu 00:04
Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! 00:04
Trabzon'da kazanan çıkmadı! Trabzon'da kazanan çıkmadı! 00:04
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 00:04
Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı 00:04