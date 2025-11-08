CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İlk 24 garanti

İlk 24 garanti

UEFA’nın yapay zeka simülasyonuna göre Fenerbahçe, Plzen karşısında aldığı bir puanla ilk 24’ü garantiledi. Sarı-lacivertlilerin ilk 8’e girme ihtimali ise %29 olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk 24 garanti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Sarılacivertliler, bu beraberlikle birlikte Avrupa Ligi'ndeki puanını 7'ye yükseltti. 4. maçların ardından UEFA'nın yapay zeka simülasyonu Football Meets Data, yaptığı tahminle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde artık ilk 24'e büyük oranda kaldığını duyurdu. Simülasyona göre kanarya'nın ilk 24'e %97 ihtimalle kaldı.

10. SIRADA BİTİRİYOR

Simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 10. sırada tamamlıyor. Ancak kalan dört haftayı da hesaba katan yapay zeka, Fenerbahçe'nin ilk 8'e kalarak play-off oynamadan son 16 turuna yükselme oranını ise yüzde 29 olarak açıkladı. Bu ihtimaller göz önüne alındığında yapay zekanın da artık Fenerbahçe'nin tur atlayacağına neredeyse ikna olduğu kaydedildi.

ZİRVE ASTON VILLA'NIN

UEFA'nın yapay zeka simülasyonu İngiliz ekibi Aston Villa'nın %92'lik bir oranla ligi zirvede tamamlayacağını duyurdu.

F.Bahçe Sörloth için gemileri yaktı!
REKLAM - D&R
DİĞER
Fenerbahçe’den ayrılmak istemiyor! Transfer teklifini reddetti…
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak 00:02
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 00:02
Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! 00:02
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 00:02
Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! 00:02
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 00:02
Daha Eski
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 00:02
İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! 00:02
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 00:02
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 00:02
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 00:01
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 00:01