İlk 24 garanti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Sarılacivertliler, bu beraberlikle birlikte Avrupa Ligi'ndeki puanını 7'ye yükseltti. 4. maçların ardından UEFA'nın yapay zeka simülasyonu Football Meets Data, yaptığı tahminle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde artık ilk 24'e büyük oranda kaldığını duyurdu. Simülasyona göre kanarya'nın ilk 24'e %97 ihtimalle kaldı.

10. SIRADA BİTİRİYOR

Simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 10. sırada tamamlıyor. Ancak kalan dört haftayı da hesaba katan yapay zeka, Fenerbahçe'nin ilk 8'e kalarak play-off oynamadan son 16 turuna yükselme oranını ise yüzde 29 olarak açıkladı. Bu ihtimaller göz önüne alındığında yapay zekanın da artık Fenerbahçe'nin tur atlayacağına neredeyse ikna olduğu kaydedildi.

ZİRVE ASTON VILLA'NIN

UEFA'nın yapay zeka simülasyonu İngiliz ekibi Aston Villa'nın %92'lik bir oranla ligi zirvede tamamlayacağını duyurdu.