Fenerbahçe yönetimi harekete geçti! Hollandalı hakem UEFA'ya şikayet edilecek

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakikada verilmeyen penaltı üzerine yönetim harekete geçti. Sarı lacivertli yönetimin, Hollandalı hakemi UEFA'ya şikayet edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de mücadelenin son anlarında net penaltının es geçilmesi camiayı ayağa kaldırdı. 90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekmesi sonrası yerde kaldı. Oyunu devam ettiren karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, daha sonra VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı sonrası pozisyonu izlemek üzere ekran başına geçti ancak buna rağmen kararını değiştirmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; büyük tepki çeken karar üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikâyet edecekleri öğrenildi.

3 YIL ÖNCE DE AYNI HATA

Bu arada Lindhout'un bundan 3 yıl önce Hollanda ligindeki Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a giderek aynı şekilde karar verdiği ve sonrasında röportajında hatasını itiraf ettiği ortaya çıktı.

