Nesyri'ye yol görünecek

Fenerbahçe, Mateta transferinde mutlu sona ulaşırsa, En-Nesyri'yle yollarını ayıracak. Faslı golcüyü özellikle Suudi Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Fenerbahçe, Nesyri'yi 35 milyon euronun üzerinde bir miktara satarak hem Mateta'nın maliyetini çıkarmayı hem de kasasına para koymayı hedefliyor.
