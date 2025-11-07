Mateta harekatı

En-Nesyri'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın da henüz istikrar sağlamamasından dolayı devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek istiyor... Sarı- lacivertlilerin hedefindeki isim ise Crystal Palace'ın Fransız golcüsü Jean-Philippe Mateta...

Tedesco'dan onayı alan yönetimin 28 yaşındaki golcü için şimdiden temaslara başladığı ve devre arasında da İngiliz ekibine resmi teklifini sunacağı öğrenildi.

30 MİLYON EURO

Ocak 2022'de Alman ekibi Mainz'den 11 milyon euro bedelle transfer edilen Fransız santrforun şu anki piyasa değeri 35 milyon euro... Sözleşmesi ise; haziran 2027'de bitiyor. 1.92'lik dev golcü için kesenin ağzını açmaya hazırlanan sarı-lacivertli yönetim, kulüp bonservis rekorunu da kıracak. Mateta için önerilecek olan bonservis bedelinin 30 milyon euro olduğu da gelen bilgiler arasında. Daha önceki rekor 25 milyon euro ile Kerem'deydi.

8

Mateta, bu sezon Crystal Palace formasıyla EFL Cup, Community Shield, Konferans Ligi Elemeleri, Konferans Ligi ve Premier Lig'de toplamda 17 maça çıktı. Fransız golcü, bin 413 dakika sahada kalırken, 8 kez de ağları havalandırdı.

Mateta, asist katkısı ise sağlayamadı.