Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları ve 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta maçında Viktoria Plzen'e konuk oluyor. 13 sezon sonra ilk kez karşı karşıya gelen iki ekip de bu sezon formunu koruyor. Çekya temsilcisi, ilk maçta Ferencvaros deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından 2 galibiyetle 7 puana ulaştı ve 5. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertli temsilcimiz ise Dinamo Zagreb'e konuk olduğu karşılaşmada 3-1 mağlup olduktan sonra kısa sürede toparlandı. Nice'yi 2-0, Stuttgart'ı ile 1-0 mağlup eden F.Bahçe, 6 puanla 14. sırada yerini aldı. Tedesco'nun rotasyonulu kadroyla çıkacağını ifade ettiği maçta 3 puan alarak ilk 8'e yükselme şansını değerlendirecek olan Kanarya'da Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred ve Oğuz Aydın, kart görmeleri halinde Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek. Doosan Arena'da oynanacak mücadelede Allard Lindhout düdük çalacak. İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı detayları...

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Plzen şehrindeki Doosan Arena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Allard Lindhout'un düdüğüyle start alacak karşılaşmada, Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Temsilcimiz bir sonraki Avrupa Ligi maçında ise 27 Kasım'da Ferencvaros ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Jedicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Spacil, Cerv, Souare, Memic, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En Nesyri (Duran

İKİLİNİN 3. RANDEVUSU

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile ilk kez, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2012-2013 sezonunda karşılaştı. Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar giden yolda sarı-lacivertliler, rakibini son 16 turunda elemeyi başardı. Deplasmanda oynanan ilk maçta Pierre Webo'nun golüyle galibiyete uzanan Kanarya, evinde de 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. İki ekip 14 Mart 2013'den sonra 3. kez kozlarını paylaşacak.

AVRUPA'DAKİ 294. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı Viktori Plzen mücadelesiyle birlikte 294. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 151 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.

ÇEKYA TAKIMLARI İLE 16. MÜCADELE

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla Sparta Prag ile karşılaştı 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Kanarya; Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla da 2'şer maç yaptı. Fenerbahçe 6 kez mağlup ettiği Çekya takımlarına 7 kez kaybetti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.

MARTIN HYSKY YÖNETİMİNDE ÇIKIŞA GEÇTİ

Viktoria Plzen, Çekya Ligi'nde bu sezon 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında teknik direktör değişikliğine giden Çekya ekibinde, Martin Hysky 3'ü lig, 1'i Avrupa Ligi, 1'i de yerel kupa olmak üzere son 5 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Plzen ekibi, ligde 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Takımda Rafiu Durosinmi, tüm kulvarlarda 11 golle takımının en golcü ismi olarak ön plana çıktı. Matej Vydra 9 gollük katkı sağlarken Ganalı oyuncu Prince Kwabena Adu'nun ise 6 golü bulunuyor.

AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM AKTÜRKOĞLU

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı 4 golün 3'üne imza attı. Kerem, Nice maçında 2, Stuttgart maçında 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde en önemli pay sahibi oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu 3 maça da 11'de başladı.

ALLARD LINDHOUT DÜDÜK ÇALACAK

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ile Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Dennis Higler görev yapacak. Higler'e AVAR'da ise Richard Martens eşlik edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Viktoria Plzen - Fenerbahçe: 6 Kasım Perşembe | 23.00

Fenerbahçe - Ferencvaros: 27 Kasım Perşembe | 20.45

Brann - Fenerbahçe: 11 Aralık Perşembe | 23.00

Fenerbahçe - Aston Villa: 22 Ocak Perşembe | 20.45

FCSB - Fenerbahçe: 29 Ocak Perşembe | 23.00