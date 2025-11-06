4 isim sınırda

Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred ve Oğuz AydınViktoria Plzen maçında kart görmeleri halinde Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek. Domenico Tedesco da bir sarı kart daha görürse cezalı olacak.
Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred ve Oğuz AydınViktoria Plzen maçında kart görmeleri halinde Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek. Domenico Tedesco da bir sarı kart daha görürse cezalı olacak.