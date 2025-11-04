CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de maçın yıldızlarından biri İsmail Yüksek oldu. Gösterdiği performansla Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi olan milli futbolcu, İngiliz kulüplerinin radarına girmişti. Sarı-lacivertliler, derbide canlı takip edilen 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:27
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran kaydetti. Beşiktaş'ın El Bilal Toure ve Emirhan Topçu ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Sarı-lacivertlilerde herkesin gözü son dönemde başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek'e çevrildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

İNGİLİZ SCOUTLAR DERBİDE İZLEDİ

Milli futbolcuyu önceki günkü derbide tribünden izlemek için İngiliz kulüplerinin scoutları da geldi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Milliyet'in haberine göre, devre arasında birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken, sarı-lacivertlilerin İsmail'i bırakmaya niyetinin olmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş ağlarına yollayan İsmail Yüksek maçta yakaladığı rakamlarla da göz doldurdu. Derbide 90 dakika forma giyen ve 68 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 52 pas denemesinde %90.2 isabet oranı tutturdu.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Rakip kaleye biri isabetli üç şut gönderen Yüksek, bir top kaptı, bir top uzaklaştırdı. İkili mücadelelerde de rakibine büyük ölçüde İsmail Yüksek'i bundan sonraki maçlarda da Avrupa'dan izlemeye gelecekleri ifade edildi.

