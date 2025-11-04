Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! İsmail Yüksek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de maçın yıldızlarından biri İsmail Yüksek oldu. Gösterdiği performansla Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi olan milli futbolcu, İngiliz kulüplerinin radarına girmişti. Sarı-lacivertliler, derbide canlı takip edilen 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş ağlarına yollayan İsmail Yüksek maçta yakaladığı rakamlarla da göz doldurdu. Derbide 90 dakika forma giyen ve 68 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 52 pas denemesinde %90.2 isabet oranı tutturdu.
Rakip kaleye biri isabetli üç şut gönderen Yüksek, bir top kaptı, bir top uzaklaştırdı. İkili mücadelelerde de rakibine büyük ölçüde İsmail Yüksek'i bundan sonraki maçlarda da Avrupa'dan izlemeye gelecekleri ifade edildi.