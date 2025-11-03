Anderson Talisca, Dolmabahçe'de

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde maç kadrosunda yer alan Anderson Talisca, ilk kez Dolmabahçe'ye rakip olarak geldi. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, geçen sezon Kadıköy'de eski takımına karşı oynamıştı. Brezilyalı futbolcu bu defa eski takımına ve taraftarlarına karşı rakip olarak Tüpraş Stadı'nda sahaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncu 7.5 sene sonra Dolmabahçe'ye geldi. 2. yarıda oyuna dahil olan Talisca, 4 şut çekti, 3 isabet sağladı.
