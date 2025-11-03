CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca, Dolmabahçe'de

Anderson Talisca, Dolmabahçe'de

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde maç kadrosunda yer alan Anderson Talisca, ilk kez Dolmabahçe'ye rakip olarak geldi. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, geçen sezon Kadıköy'de eski takımına karşı oynamıştı. Brezilyalı futbolcu bu defa eski takımına ve taraftarlarına karşı rakip olarak Tüpraş Stadı'nda sahaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncu 7.5 sene sonra Dolmabahçe'ye geldi. 2. yarıda oyuna dahil olan Talisca, 4 şut çekti, 3 isabet sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anderson Talisca, Dolmabahçe'de
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde maç kadrosunda yer alan Anderson Talisca, ilk kez Dolmabahçe'ye rakip olarak geldi. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, geçen sezon Kadıköy'de eski takımına karşı oynamıştı. Brezilyalı futbolcu bu defa eski takımına ve taraftarlarına karşı rakip olarak Tüpraş Stadı'nda sahaya çıktı. 31 yaşındaki oyuncu 7.5 sene sonra Dolmabahçe'ye geldi. 2. yarıda oyuna dahil olan Talisca, 4 şut çekti, 3 isabet sağladı.
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 23:58
Daha Eski
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 23:57
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! 23:57
Konya'da kazanan Samsunspor! Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57