Fenerbahçe'den maç sonu Beşiktaş'a flaş gönderme!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerden siyah-beyazlılara flaş göndermeler geldi.
Fenerbahçe'den ilk olarak yapılan paylaşımda, '2 avans 3'te biter' ifadesi yer aldı.
Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025
Ardından sarı-lacivertlilerden galibiyete özel mehter marşlı dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
FE NER BAH ÇE! pic.twitter.com/FdREY494FY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025