Fenerbahçe'den maç sonu Beşiktaş'a flaş gönderme!

Fenerbahçe'den maç sonu Beşiktaş'a flaş gönderme!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerden siyah-beyazlılara flaş göndermeler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den maç sonu Beşiktaş'a flaş gönderme!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerden siyah-beyazlılara flaş göndermeler geldi.

Fenerbahçe'den ilk olarak yapılan paylaşımda, '2 avans 3'te biter' ifadesi yer aldı.

Tedesco: Rakip 7 kişi bile olsa...
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
