Derbi canavarı

Fenerbahçe'nin sezon başında M.City'den kadrosuna kattığı kaleci Ederson, Portekiz'de Benfica formasıyla Sporting Lizbon'a karşı 3, City formasıyla ise M.United'a karşı 17 maça çıktı. Bu 20 karşılaşmanın 11'inden zaferle ayrılan Ederson, 3 de beraberlik aldı. Ederson, 6 mağlubiyeti ise City'yle M.United'dan aldı.