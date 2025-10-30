Real Madrid-Fenerbahçe Beko | CANLI

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de 8. hafta heyecanı, dev bir mücadele ile basketbol sahnesine taşınıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden Real Madrid'e konuk oluyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 8. haftasında oynanan Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 23.00'de başladı.

REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Movistar Arena'da oynanan Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. Çeyrek (Oynanıyor): R. Madrid 22-15 F.Bahçe Beko