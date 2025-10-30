CANLI SKOR ANA SAYFA
En Nesyri kozu!

En Nesyri kozu!

Gaziantep deplasmanında attığı 2 golle müthiş bir geri dönüş yapan Youssef En Nesyri, Beşiktaş derbisini bekliyor. Fenerbahçe’de teknik heyet, deneyimli santrfora inanıyor

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
En Nesyri kozu!

Fenerbahçe'de tüm gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Stuttgart ve Gaziantep galibiyetleriyle çıkışa geçen sarı-lacivertlilerde teknik heyet dev maça odaklandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Beşiktaş deplasmanındaki en önemli kozu Youssef En Nesyri olacak. Gaziantep karşısında attığı 2 golle geri dönüş yapan ve suskunluğunu bitiren Faslı forvet, seri yakalamak istiyor. En Nesyri derbide de ağları sarsarak bir kez daha taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor

TEKNİK HEYETİN PLANLARI

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve yardımcıları da Youssef En Nesyri'ye çok güveniyor. Beşiktaş'ın son haftalarda ligde oynadığı maçları detaylıca analiz eden İtalyan çalıştırıcı, rakibinin savunma zaaflarına dikkat çekiyor. Özellikle yan toplarda Beşiktaş'ın sıkıntılar yaşaması ve En Nesyri'nin de hava toplarındaki hakimiyeti Tedesco'yu umutlandırıyor. Teknik ekibin kenar oyuncularıyla beraber 28 yaşındaki forveti sık sık topla buluşturmayı ve hava toplarını kullanmayı hedeflediği ifade edildi.

GAZİANTEP'TE YILDIZLAŞTI

Youssef En Nesyri, Gaziantep deplasmanında gol suskunluğunu bozdu. İki kez rakip fileleri havalandıran Faslı yıldız, maç boyunca yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. En Nesyri, 6 şut çekerken 3'ünde isabet yakaladı. 28 yaşındaki yıldız forvetin isabetli şutlarının 2'si gol oldu, 1'i de direkten döndü.

KRALLIK LİSTESİNDE İDDİALI

Süper Lig'de bu sezon 10 maçın 10'unda da forma giyen Youssef En Nesyri, 6 gol kaydetti. Krallık yarışında 7 golle zirvede olan Trabzonspor'lu Paul Onuachu'yu takip eden Faslı oyuncu, başarılı bir grafik yakaladı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertlilerde en fazla forma giyen oyuncular arasında yer alıyor.

45

En Nesyri, geçen sezondan beri F.Bahçe'de 37 gol atarken 8 asist yaptı ve 45 gole direkt katkı yaptı.

SON DAKİKA
