Gaziantep FK-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir? FB maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Avrupa'da Stuttgart karşısında alınan galibiyetin ardından ligde de kazanarak puanını 22'ye yükseltmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, haftayı moralli kapatmak istiyor. Domenico Tedesco yönetiminde zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. 17 puanla 5. sırada yer alan Burak Yılmaz'ın öğrencileri ise güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Futbolseverler özellikle, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 14:44
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Avrupa arenasında Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetle moral depolayan sarı-lacivertliler, ligde de galibiyet serisini sürdürerek puanını 22'ye çıkarmayı hedefliyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Burak Yılmaz'ın öğrencileri ise güçlü rakibine karşı sahadan sürpriz bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Luis Perez, Arda, Talha, Rodrigues, Melih, Maxim, Perez, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

KANARYA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde Stuttgart maçını 1-0 kazanmasını bilen Fenerbahçe, ligde de etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Zirve takibinde hata yapmak istemeyen Kanarya, Gaziantep deplasmanından 3 puan alarak haftayı moralli kapatmayı hedefliyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı haftada puanını 22'ye çıkartmak isteyen sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 3. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GAZİANTEP FK İLE FENERBAHÇE ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 10'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 30 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçları

GAZİANTEP FK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

EN-NESYRI 4 MAÇTIR SUSKUN

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, suskunluğunu bugünkü Gaziantep FK deplasmanında bozmak istiyor. Tecrübeli futbolcu ligde sahaya çıktığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayamazken bugün şanssızlığını sonlandırmak istiyor. Başarılı futbolcunun bugün sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

En-Nesyri istatistikleri

FENERBAHÇE'DEN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 9 maçta üstünlük kurdu. 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki 9 müsabakanın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan karşılaşmalar, Türkiye Kupası'nda 4-1, ligde de 3-1'lik skorla Fenerbahçe lehine sona erdi.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı istatistikleri

SARI-LACİVERTLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 2'sini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında alan Kanarya; Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor ile yenişemedi.

Fenerbahçe deplasman karnesi

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı. İşte sarı-lacivertli takımın, Gaziantep FK maçı için belirlediği 23 kişilik kamp kadrosu:

Fenerbahçe kamp kadrosu

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık, Mert, Semedo, Skriniar, Çağlar, Yiğit Efe, Becao, Archie Brown, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Fred, Szymanski, Asensio, Oğuz, Nene, Kerem, Talisca, En- Nesyri, Duran.

BURAK YILMAZ'IN GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sezona Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile başlayan ve 2 maçta 2 yenilgi yaşayan Gaziantep FK, daha sonra bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi. 40 yaşındaki teknik adamla ilk 3 maçında 9 puan kazanan Gaziantep ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmasını da kaybetmedi ve bu süreçte 17 puan toplayarak üst sıralara tırmandı. Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 3. kez rakip olacak. Yılmaz; Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle oynadığı 2 maçı da kaybetti.

Burak Yılmaz istatistikleri

GAZİANTEP FK-FENERBAÇE MAÇI HAKEMİ

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. TFF, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ve Ayberk Demirbaş görev yapacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hakemi

Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama!
