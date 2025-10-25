Domenico Tedesco Fenerbahçe'de güven tazeledi!

Fenerbahçe, Domenico Tedesco döneminde adeta yeni bir sayfa açtı. Göreve geldiği ilk günden bu yana sistemini oturtmak için yoğun mesai harcayan İtalyan teknik adam, sonunda hem taraftarı hem yönetimi hem de camiayı mutlu eden bir futbolla sahneye çıktı. Takvim'de yer alan habere göre; Stuttgart karşısında sergilenen disiplinli, alan daraltan ve rakibe boşluk bırakmayan oyun anlayışı, Fenerbahçe'nin Avrupa seviyesindeki reflekslerini yeniden hatırlattı. Tedesco'nun taktiksel zekası, özellikle savunmada kurduğu dengeyle Sarı-Lacivertliler'in güven veren bir takım kimliğine bürünmesini sağladı.

TAKIMA ÖZGÜVEN DEPOLADI

Bu durum İtalyan hocanın kredisini artırırken, medyadaki eleştirileri de dindirdi. Süper Lig'de de Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde yakaladığı ivmeyle gelecek adına büyük umut veriyor. Takımın fiziksel temposu yükselirken, oyuncuların sahaya yansıttığı özgüven dikkat çekiyor.