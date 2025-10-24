Fenerbahçe'nin Stuttgart ile oynadığı Avrupa Ligi'ndeki 3. hafta maçında müthiş bir taraftar desteği vardı. Kadıköy'de tribünler tamamen doldu, boş yer kalmadı. Başkan Sadettin Saran ve yönetimin ek kombine satışının ardından tribün doluluk oranı dikkatlerden kaçmadı. Kadıköy kapalı gişe olmaya devam etti. Maçın ilk dakikasından son anına kadar sarılacivertli takıma destek vardı.