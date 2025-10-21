TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Alman panzeri! Tedesco eski öğrencisini istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada Anderson Talisca (P) ve 41. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 59. dakikada Serginho kaydetti. Karagümrük'te Jure Balkovec, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.