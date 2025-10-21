CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Stuttgart maçı hazırlıkları devam etti!

Fenerbahçe'de Stuttgart maçı hazırlıkları devam etti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 23 Ekim Perşembe günü sahasında Stuttgart’ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:53
Fenerbahçe'de Stuttgart maçı hazırlıkları devam etti!

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 22 Ekim'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

