CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Marco Asensio'nun ligde 2. gol sevinci

Marco Asensio'nun ligde 2. gol sevinci

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Fatih Karagümrük filelerine attığı golle bu sezon 2. golünü kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marco Asensio'nun ligde 2. gol sevinci

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 41. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan pasında kale önünde yaptığı vuruşla takımının 2. golünü kaydetti.

Kanarya'nın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 5. maçına çıktı.

İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa'dan sonra Fatih Karagümrük filelerini de havalandırdı.

Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Sane'nin muhteşem dönüşü!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Tedesco'dan Galatasaray açıklaması! "Umurumda değil"
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı!
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! 00:40
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 00:40
Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! 00:39
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 00:39
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:39
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 00:39
Daha Eski
Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Talisca'ya Kadıköy'de tepki! 00:39
F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:39
Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... 00:39
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 00:39
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... 00:39
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:39