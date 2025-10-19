VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçındaki o pozisyon

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 19. dakikasında Dorgeles Nene'nin Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. VAR'da inceleme tavsiyesi gelen Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledi ve 21. dakikada penaltı kararı verdi. Fenerbahçe'de penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Anderson Talisca, kaleciyi ve topu farklı köşelere göndererek 23. dakikada sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.