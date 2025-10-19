CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçındaki o pozisyon

VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçındaki o pozisyon

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 21. dakikasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 20:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 20:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçındaki o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 19. dakikasında Dorgeles Nene'nin Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. VAR'da inceleme tavsiyesi gelen Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledi ve 21. dakikada penaltı kararı verdi. Fenerbahçe'de penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Anderson Talisca, kaleciyi ve topu farklı köşelere göndererek 23. dakikada sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

F.Bahçe - F. Karagümrük | CANLI
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
DİĞER
Kadıköy’de VAR devreye girdi! Penaltı kararı sonrası Kerem'den büyük destek
CANLI ANLATIM | Sandıklar kapandı! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman | Başkan Erdoğan'dan açıklama
Tedesco'dan Levent Mercan sözleri!
Sane Almanya'da gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler'de kazanan yok! Esenler'de kazanan yok! 21:14
Dev maçın galibi Man. United! Dev maçın galibi Man. United! 20:59
Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Talisca'ya Kadıköy'de tepki! 20:53
F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! 20:31
Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı 19:54
Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil seçildi! Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil seçildi! 19:52
Daha Eski
Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! 19:04
G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! 19:02
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'ndan Bulega açıklaması! Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'ndan Bulega açıklaması! 18:53
Alanyaspor evinde Göztepe'yi devirdi! Alanyaspor evinde Göztepe'yi devirdi! 18:53
Iğdır'da kazanan yok! Iğdır'da kazanan yok! 18:33
Aston Villa geriden gelerek kazandı! Aston Villa geriden gelerek kazandı! 18:19