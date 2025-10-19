CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan flaş Galatasaray ve transfer sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan flaş Galatasaray ve transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco mücadelenin ardından Galatasaray ve transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 23:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan flaş Galatasaray ve transfer sözleri!

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, oyun anlamında zorluk çektiklerini belirtti.

Takımının 4-3-3 sistemiyle sahada yer aldığına vurgu yapan İtalyan teknik adam, "Bizce bu takıma ve oyunculara en çok uyan sistem bu. Oyuncular oynadığı pozisyondan dolayı mutlu. Bizce bu sistem hem takıma hem de Fenerbahçe'ye en uygun sistem ama bu sistemi oynamak zor. Zorluklar olduğu için de çalışmamız gerekiyor. Milli arada günde 2 antrenman yaptık ama elimizde sadece 10 oyuncu vardı. Takımın bugün ilk yarıdaki oyunundan dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda da 60. dakikaya kadar iyiydik. Büyük bir problemimiz var, bugünkü oyunda 6 gol atmamız gerekiyordu. İlla 6 gol atmalıyız demiyorum ama en azından 3. golü atmamız gerekirdi. Rakipler de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve maçlar zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü oynanacak Stuttgart maçının zor olacağını dile getiren Tedesco, "Nice'e karşı oynadığımız maç da kolay değildi ama kazanmıştık. Stuttgart da iyi bir takım. UEFA Avrupa Ligi, ligdeki işleri zorlaştırabiliyor, çünkü ligdeki rakipler haftada 1 maç yapıyor. Bugün taraftarların mutsuz olduğunu düşünmüyorum. İlk 60 dakika çok iyi performans sergiledik. Rakibimizin ilk ya da ikinci şutunda golü buldu. Bizim ise o dakikaya kadar 14 pozisyonumuz vardı. Bizim bu pozisyonları golle sonuçlandırmamız gerekirdi çünkü büyük takımlar girdiği pozisyonları değerlendirirler." açıklamasını yaptı.

"BU RİTME ALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Karşılaşmada bütün oyuncu değişikliği haklarını kullandıklarını belirten Domenico Tedesco, tüm maçlarda 5 değişiklik yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Takımının oyun ritmine alışması gerektiğini dile getiren Tedesco, "Benim futbolum bu. Baskı yapan ve topu kaybettikten sonra kontra baskı yapan bir takım istiyorum. Tempolu oyuna takımın alışması gerekiyor. Takımın geri çekilmesini sevmiyorum ama gücünüz kalmadığında bu oluyor. Gol yemeyi ben de sevmiyorum ama 2-1 dahi olsa planımızın değişmemesi gerekiyor. Ben oyuncularıma hem analizlerde hem de antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum. İyi bir yoldayız, bu maçları kazanmak her zaman önemlidir. Benim hissiyatıma göre 2 hafta önce oynansaydı bu maç 2-2 biterdi. Tabii bu bir hissiyat." diye konuştu.

Fatih Karagümrük karşısında 2. golü kaydeden isim olan Asensio'nun maç içinde boşluk bulabilen bir isim olduğunu söyleyen Tedesco, İsmail Yüksek'in de performansını "harika" olarak değerlendirdi.

"G.SARAY MAÇLARINA BAKMIYORUM"

"Ben buraya geldiğimde çalışmak için iştahlı bir takım gördüm. Takımı çok tanıyacak vaktimiz olmadan Trabzonspor maçına hazırlandık. Fenerbahçe için oynamak kolay değildir. Bizler doğru oyunculara sahibiz. Bu pozitif bir durum. Burada olan herkesin mutlu ve gururlu olması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarına bakmıyorum, ben kendi takımıma odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz ve düşünecek çok vaktimiz oluyor. Bu sebeple ben Galatasaray'ı düşünmüyorum, kendi maçlarımıza odaklanıyorum. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bizler her sabah uyandığımızda tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak."

TRANSFER SÖZLERİ

Devre arası transferleriyle ilgili konuşmanın çok erken olduğunu belirten Tedesco, Stuttgart maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizerek "4 günde bir maç oynuyoruz. Yarından itibaren Stuttgart maçına çalışmaya başlayacağız. Çok önemli bir maç. Benim bu tarz şeyleri düşünecek kadar boş bir zihnim olmadı henüz. Transfer dönemi için çalışan birçok insan var. Zamanı geldiğinde gerekli durum konuşulur." ifadelerini kullandı.

Tedesco, basın toplantısının ardından sarı-lacivertli takımda medya direktörlüğü görevine getirilen Nihat Mangura'yı da tebrik ederek "İlk maçında 3 puan aldık. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

