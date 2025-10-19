CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Penaltıyı kullanmadan önce...

FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Penaltıyı kullanmadan önce...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin 23. dakikasında Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçerken Brezilyalı futbolcu penaltıyı kullanmadan önce Kadıköy'de taraftarların bir kısmının tepkisine maruz kaldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 20:53
FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Penaltıyı kullanmadan önce...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu mücadelede sarı-lacivertliler 23. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. Talisca'nın kullandığı penaltı vuruşu öncesi dikkat çeken anlar yaşandı.

Brezilyalı yıldız topun başına geçtiğinde taraftarların bir kısmı futbolcuyu penaltıyı kullanmaması için ıslıkladı.

Bu anlarda Kerem Aktürkoğlu devreye girdi. Futbolcu, taraftarları sakinleştirerek takım arkadaşına destek oldu. Ardından Talisca penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

F.Bahçe - F. Karagümrük | CANLI
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
Çirkef Bulega'dan Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket! Bilerek kaza yaptırdı...
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan katliam tehdidi
Tedesco'dan Levent Mercan sözleri!
Sane Almanya'da gündem oldu!
2
