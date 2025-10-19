FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Penaltıyı kullanmadan önce...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu mücadelede sarı-lacivertliler 23. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. Talisca'nın kullandığı penaltı vuruşu öncesi dikkat çeken anlar yaşandı.

Brezilyalı yıldız topun başına geçtiğinde taraftarların bir kısmı futbolcuyu penaltıyı kullanmaması için ıslıkladı.

Bu anlarda Kerem Aktürkoğlu devreye girdi. Futbolcu, taraftarları sakinleştirerek takım arkadaşına destek oldu. Ardından Talisca penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.