Kritik divan bugün

Fenerbahçe'de bugün Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek. Sadettin Saran'ın ilk kez başkan olarak katılacağı bu toplantıya eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın da katılması bekleniyor. 25 Ekim'deki olağanüstü genel kurul öncesi; bugünkü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı kritik bir öneme sahip. Çünkü gündemde yer alan 11, 12 ve 13'üncü maddeler ile ilgili konuşmalar yapılacak.

KOÇ'TAN SARAN'A DESTEK

Kulübün taşınmazlarıyla ilgili olan bu maddeler için üyelere bilgi verilecek, konuşmalar yapılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım, 20 Eylül'deki olağanüstü genel kurul öncesi; üyelerin bu maddelere yetki vermemesini istemiş ve o dönemki Ali Koç yönetimi bu yetkiyi alamamıştı. Eski başkan Ali Koç'un yetki maddelerinin geçmesiyle ilgili Sadettin Saran yönetimine destek vereceği belirtildi.