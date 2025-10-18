CANLI SKOR ANA SAYFA
Kritik divan bugün

Kritik divan bugün

F.Bahçe’nin bugün gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Toplantısı’na eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın da katılması ve 11, 12, 13’üncü maddelerle ilgili konuşma yapmaları bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Kritik divan bugün

Fenerbahçe'de bugün Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek. Sadettin Saran'ın ilk kez başkan olarak katılacağı bu toplantıya eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın da katılması bekleniyor. 25 Ekim'deki olağanüstü genel kurul öncesi; bugünkü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı kritik bir öneme sahip. Çünkü gündemde yer alan 11, 12 ve 13'üncü maddeler ile ilgili konuşmalar yapılacak.

KOÇ'TAN SARAN'A DESTEK

Kulübün taşınmazlarıyla ilgili olan bu maddeler için üyelere bilgi verilecek, konuşmalar yapılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım, 20 Eylül'deki olağanüstü genel kurul öncesi; üyelerin bu maddelere yetki vermemesini istemiş ve o dönemki Ali Koç yönetimi bu yetkiyi alamamıştı. Eski başkan Ali Koç'un yetki maddelerinin geçmesiyle ilgili Sadettin Saran yönetimine destek vereceği belirtildi.

